Путин прибыл в Краснодар

Президент Владимир Путин в четверг прибыл в Краснодар. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ожидается, что российский лидер посетит Краснодарское высшее военное авиационное училище, которое готовит летный состав оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, морской авиации.

Накануне президент провел совещание по вопросам развития юга страны и Приазовья, в том числе Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, новых регионов. В частности, глава государства анонсировал строительство и реконструкцию 460 км федеральных трасс и 320 км региональных дорог в Азово-Черноморском регионе, пишет RT.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:КраснодарВладимир Путин

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