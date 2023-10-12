Путин прибыл в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию, поездка стала первым зарубежным визитом российского лидера в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.
В четверг Путин встретится в Бишкеке с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Главы государств проведут переговоры в резиденции «Ала-Арча» и подпишут ряд двусторонних документов, пишет Ura.ru.
Затем Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия военной авиабазы РФ в Канте. Кроме того, в четверг пройдут переговоры российского лидера с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Днем позже президент России примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- JP: Глава Минздрава Израиля запретил лечить раненых боевиков ХАМАС
- Из Харькова сбежало подразделение иностранных наемников
- ВС России вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров
- Путин прибыл в Киргизию
- Wildberries ввел комиссию в 3% за оплату картами Visa и Mastercard
- В России вступила в силу статья УК о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов
- Гладков: Три человека погибли из-за падения БПЛА в Белгороде
- В РФ снизился спрос на иномарки российской сборки
- В России верхняя одежда подорожала более чем на четверть
- Количество погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru