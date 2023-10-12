Путин прибыл в Киргизию

В четверг Путин встретится в Бишкеке с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Главы государств проведут переговоры в резиденции «Ала-Арча» и подпишут ряд двусторонних документов, пишет Ura.ru.

Затем Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия военной авиабазы РФ в Канте. Кроме того, в четверг пройдут переговоры российского лидера с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Днем позже президент России примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, отмечает РЕН ТВ.

