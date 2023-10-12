Путин прибыл в Киргизию

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию, поездка стала первым зарубежным визитом российского лидера в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Путин на следующей неделе отправиться с визитом в Китай

В четверг Путин встретится в Бишкеке с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Главы государств проведут переговоры в резиденции «Ала-Арча» и подпишут ряд двусторонних документов, пишет Ura.ru.

Затем Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия военной авиабазы РФ в Канте. Кроме того, в четверг пройдут переговоры российского лидера с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Днем позже президент России примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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