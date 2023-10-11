Путин на следующей неделе отправиться с визитом в Китай
Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе отправится с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Российский лидер в ходе визита примет участие в форуме «Один пояс, один путь». Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ в Китай во время визита в Москву в марте нынешнего года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Financial Times именно во время мартовского визита китайский лидер лично предостерег российского коллегу от применения ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.
Завтра Владимир Путин прибудет в Киргизию с официальным визитом, на следующий день он будет участвовать в саммите СНГ в Бишкеке. Ушаков также подтвердил, что визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву должен состоится в ближайшее время, однако точная дата еще согласовывается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru