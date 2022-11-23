Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ереван, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает РИА Новости.
В армянской столице на пути следования кортежа Путина – стояли жители Армении с плакатами «Вместе» и «Добро пожаловать» на русском языке.
Как отмечается, лидеры стран ОДКБ в Ереване рассмотрят вопросы взаимодействия внутри объединения, а также ряд международных и региональных проблем. Заседания Совета коллективной безопасности пройдут в узком и в расширенном составе. К подписанию планируется целый ряд документов.
В переговорах примут участие Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ранее Лукашенко и Путин по телефону обсудили предстоящее заседание ОДКБ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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