Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, российский лидер примет участие в саммите ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза

Мероприятие проходит в киргизской столице в пятницу в узком и расширенном форматах.

На полях саммита Путин планирует провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет «Свободная пресса».

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что в ходе выступления на расширенном заседании Путин даст оценки нынешнему этапу интеграции, а также определит актуальные задачи дальнейшего развития ЕАЭС и обозначит ключевые приоритеты председательства РФ на 2023 год. Кроме того, на саммите может быть затронута тема «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КиргизияСаммитЕАЭСВладимир Путин
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