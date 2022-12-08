Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза

Тема «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном может быть затронута на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Путин и Токаев обсудили «тройственный газовый союз» России, Казахстана и Узбекистана

«От Узбекистана будет премьер-министр, может быть, будет какой-то контакт и по ходу этой встречи», - приводит РИА Новости слова Ушакова.

Также он подчеркнул, что идея «тройственного газового союза» находится в стадии обсуждения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отказе Узбекистана от идеи Москвы по созданию «тройственного газового союза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры