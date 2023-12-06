Путин прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ
6 декабря 202312:50
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Абу-Даби, где пройдут переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече политики обсудят российско-эмиратские отношения, также стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.
Это будет вторая встреча президентов в этом году, прошлая состоялась в июне на полях ПМЭФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Шеремет назвал Байдена главной угрозой человечеству
- HiFi-стриминг Звук собрал статистику по топу прослушиваемых песен в 12 жанрах
- Цены на дачи в России за год выросли в среднем на 15,5%
- Диана Арбенина подвела итоги юбилейного года «Ночных Снайперов»
- ВСУ обстреляли брянский поселок Суземка
- Дело о разбое возбуждено в Приморье в отношении сотрудников ФСИН
- ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли
- Путин прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ
- МИД: Из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей
- В России запретили пользоваться мобильными телефонами на школьных уроках
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru