Путин прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Абу-Даби, где пройдут переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

На встрече политики обсудят российско-эмиратские отношения, также стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Это будет вторая встреча президентов в этом году, прошлая состоялась в июне на полях ПМЭФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОАЭВладимир Путин

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