Путин прибыл с рабочим визитом в Тольятти

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В программе поездки - посещение компании АвтоВАЗ в Тольятти и встреча с работниками предприятия.

Также глава государства посетит площадку производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара» и проведёт совещание по развитию беспилотной авиации.

Кроме того, запланирована встреча Путина с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Ранее Путин посетил МГУ имени Ломоносова и вручил коллективу вуза орден «За доблестный труд», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Самарская ОбластьТольяттиВладимир Путин

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