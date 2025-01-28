Путин прибыл с рабочим визитом в Тольятти
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В программе поездки - посещение компании АвтоВАЗ в Тольятти и встреча с работниками предприятия.
Также глава государства посетит площадку производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара» и проведёт совещание по развитию беспилотной авиации.
Кроме того, запланирована встреча Путина с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
Ранее Путин посетил МГУ имени Ломоносова и вручил коллективу вуза орден «За доблестный труд», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru