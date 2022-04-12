Путин прибыл с рабочей поездкой в Благовещенск

Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск с рабочей поездкой. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Ранее в Амурскую область прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко, напоминает «Свободная пресса».

Лидеры двух стран во вторник посетят космодром Восточный, ознакомятся с ходом его строительства, затем Путин вручит государственные награды летчикам-космонавтам.

После президенты проведут переговоры, пишет РИА ФАН. Планируется, что Путин и Лукашенко обсудят развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине, совместное противодействие западным санкциям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоАмурская ОбластьВладимир Путин
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