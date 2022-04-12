Лукашенко прибыл с визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию, главу республики встретили в аэропорту Благовещенска. Об этом сообщает БЕЛТА.
Поездка Лукашенко приурочена ко Дню космонавтики. Борт президента приземлился в Благовещенске утром 12 апреля, его встретили руководство города, Амурской области, а также прилетевшие накануне члены делегации, отмечает телеканал «360».
В рамках своего визита Лукашенко посетит дальневосточные регионы РФ и вместе с президентом России Владимиром Путиным прибудет на космодром Восточный, где лидеры двух стран ознакомятся с ходом строительства стартового комплекса, пообщаются с космонавтами и сотрудниками площадки, пишет «Свободная пресса».
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