Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию, главу республики встретили в аэропорту Благовещенска. Об этом сообщает БЕЛТА.

Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме «Восточный»

Поездка Лукашенко приурочена ко Дню космонавтики. Борт президента приземлился в Благовещенске утром 12 апреля, его встретили руководство города, Амурской области, а также прилетевшие накануне члены делегации, отмечает телеканал «360».

В рамках своего визита Лукашенко посетит дальневосточные регионы РФ и вместе с президентом России Владимиром Путиным прибудет на космодром Восточный, где лидеры двух стран ознакомятся с ходом строительства стартового комплекса, пообщаются с космонавтами и сотрудниками площадки, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Амурская ОбластьРоссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры