Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Поездка Лукашенко приурочена ко Дню космонавтики. Борт президента приземлился в Благовещенске утром 12 апреля, его встретили руководство города, Амурской области, а также прилетевшие накануне члены делегации, отмечает телеканал «360».

В рамках своего визита Лукашенко посетит дальневосточные регионы РФ и вместе с президентом России Владимиром Путиным прибудет на космодром Восточный, где лидеры двух стран ознакомятся с ходом строительства стартового комплекса, пообщаются с космонавтами и сотрудниками площадки, пишет «Свободная пресса».

