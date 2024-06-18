Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
Президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с официальным двухдневным визитом, где его в аэропорту встретил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает РИА Новости.
В рамках визита Путина в КНДР запланирована насыщенная программа, основная часть которой придется на среду, 19 июня. В расписании предусмотрены переговоры в различных форматах, включая расширенные и неформальные встречи между лидерами.
В ходе пребывания Путина в КНДР также состоится торжественный концерт, государственный прием и церемония возложения венка к Монументу «Освобождение», посвященному воинам Красной Армии, которые освободили Корею во время Второй мировой войны.
Владимир Путин пробудет в КНДР с государственным визитом 18-19 июня, 19-20 июня он также посетит Вьетнам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru