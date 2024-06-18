Путин прибыл с государственным визитом в КНДР

В ходе пребывания Путина в КНДР также состоится торжественный концерт, государственный прием и церемония возложения венка к Монументу «Освобождение», посвященному воинам Красной Армии, которые освободили Корею во время Второй мировой войны.

Владимир Путин пробудет в КНДР с государственным визитом 18-19 июня, 19-20 июня он также посетит Вьетнам, передает «Радиоточка НСН».

