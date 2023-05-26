Путин прервал встречу с «Деловой Россией» из-за телефонного звонка президента Бразилии

Отмечается, что ради международного звонка российский лидер прервал встречу с членами «Деловой России», которым затем от лица президента Бразилии передал «пожелания успехов и благополучия в бизнесе».

Глава государства указал, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнёром России в Латинской Америке, однако есть некоторые сложности в расчётах, которые надо исправлять.

«Я думаю, что ситуацию будем исправлять так, как мы это делаем и по другим странам... выход простой - это переход на расчёты в национальных валютах», - заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в будущем намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает RT.

