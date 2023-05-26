Путин прервал встречу с «Деловой Россией» из-за телефонного звонка президента Бразилии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поговорил по телефону со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ради международного звонка российский лидер прервал встречу с членами «Деловой России», которым затем от лица президента Бразилии передал «пожелания успехов и благополучия в бизнесе».
Глава государства указал, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнёром России в Латинской Америке, однако есть некоторые сложности в расчётах, которые надо исправлять.
«Я думаю, что ситуацию будем исправлять так, как мы это делаем и по другим странам... выход простой - это переход на расчёты в национальных валютах», - заключил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в будущем намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru