Макрон предупредил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции

На данный момент во Франции насчитывается 16 заражённых коронавирусом, еще две скончались. Умер гражданин Франции, 60-летний учитель, а также 80-летний турист из Китая.

В Италии коронавирусом нового типа COVID-2019 заразились 528 человек. За сутки зафиксировано 75 новых случаев заражения и две смерти от последствий коронавируса. Таким образом, число жертв болезни в Италии достигло 14.