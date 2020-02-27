Макрон предупредил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о риске эпидемии COVID-2019 в стране. Он сообщил об этом во время посещения больницы в Париже, где скончался второй заразившийся коронавирусом, сообщает RT со ссылкой на Le Point.
«Перед нами кризис, грядёт эпидемия», — заявил президент Франции медперсоналу клиники.
Макрон призвал противостоять распространению коронавируса в стране.
На данный момент во Франции насчитывается 16 заражённых коронавирусом, еще две скончались. Умер гражданин Франции, 60-летний учитель, а также 80-летний турист из Китая.
В Италии коронавирусом нового типа COVID-2019 заразились 528 человек. За сутки зафиксировано 75 новых случаев заражения и две смерти от последствий коронавируса. Таким образом, число жертв болезни в Италии достигло 14.
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