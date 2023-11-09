Латвия легализует однополые браки

Депутаты латвийского Сейма приняли пакет законопроектов, который вводит в республике с 1 января 2024 года институт партнерства, сообщает «Коммерсант».

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Данные поправки в действующее законодательство делают возможным заключение союза между людьми одного пола. Институт партнерства подразумевает расширение прав его участников в отношение имущественных и неимущественных прав партера, в том числе, принятие решений о ходе лечения за человека, который не способен сделать это самостоятельно, унаследование пенсионных выплат после смерти партнера, получение налоговых льгот и другие.

Заключать и расторгать партнерства будут нотариусы. Единственными ограничениями для заключения партнерства станут кровное родство и нахождение в официальном браке.

Законопроекты вступят в силу после согласования с президентом страны.

Ранее парламент Эстонии узаконил однополые браки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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