Путин предупредил о последствиях стратегического поражения России
Президент России Владимир Путин заявил, что стратегическое поражение страны может привести к ее уничтожению. Об этом он сказал во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, отметив, что подобные угрозы не раз возникали в истории России.
Путин также напомнил, что в ноябре обвинял США и их союзников в стремлении нанести России стратегическое поражение.
По его мнению, их цель — если не уничтожить страну, то свести ее к незначительной роли на мировой арене.
В июне президент назвал ошибкой Запада попытки обсуждать необходимость поражения России на поле боя, указав на недальновидность таких рассуждений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru