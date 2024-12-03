Путин предупредил о последствиях стратегического поражения России

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегическое поражение страны может привести к ее уничтожению. Об этом он сказал во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, отметив, что подобные угрозы не раз возникали в истории России.

Путин также напомнил, что в ноябре обвинял США и их союзников в стремлении нанести России стратегическое поражение.

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По его мнению, их цель — если не уничтожить страну, то свести ее к незначительной роли на мировой арене.

В июне президент назвал ошибкой Запада попытки обсуждать необходимость поражения России на поле боя, указав на недальновидность таких рассуждений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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