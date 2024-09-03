Путин представил кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин направил в парламент Кабардино-Балкарии три кандидатуры для рассмотрения на пост главы республики. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В числе предложенных кандидатов — генеральный директор ООО «Илар» и депутат парламента Алексей Войтов, действующий глава региона Казбек Коков, а также министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.