Путин представил кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин направил в парламент Кабардино-Балкарии три кандидатуры для рассмотрения на пост главы республики. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.
В числе предложенных кандидатов — генеральный директор ООО «Илар» и депутат парламента Алексей Войтов, действующий глава региона Казбек Коков, а также министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.
В июле «Единая Россия» предложила Владимиру Путину кандидатуру Казбека Кокова на пост главы Кабардино-Балкарии. Согласно конституции республики, глава избирается парламентом, и голосование должно состояться до 23 октября, после утверждения депутатов седьмого созыва. Парламентские выборы запланированы на 8 сентября 2024 года. Коков возглавляет республику с 2018 года, продолжая дело своего отца, первого президента Кабардино-Балкарии, Валерия Кокова.
Выборы нового главы республики состоятся не позднее 23 октября и будут проходить в формате непрямого голосования, где выборы осуществят депутаты парламента, передает «Радиоточка НСН».
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