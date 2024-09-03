Путин представил кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин направил в парламент Кабардино-Балкарии три кандидатуры для рассмотрения на пост главы республики. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В числе предложенных кандидатов — генеральный директор ООО «Илар» и депутат парламента Алексей Войтов, действующий глава региона Казбек Коков, а также министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

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В июле «Единая Россия» предложила Владимиру Путину кандидатуру Казбека Кокова на пост главы Кабардино-Балкарии. Согласно конституции республики, глава избирается парламентом, и голосование должно состояться до 23 октября, после утверждения депутатов седьмого созыва. Парламентские выборы запланированы на 8 сентября 2024 года. Коков возглавляет республику с 2018 года, продолжая дело своего отца, первого президента Кабардино-Балкарии, Валерия Кокова.

Выборы нового главы республики состоятся не позднее 23 октября и будут проходить в формате непрямого голосования, где выборы осуществят депутаты парламента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КандидатыКабардино-балкарияВладимир Путин

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