Прогноз Вассермана-2021: Коронавирус, третья мировая война

Вассерман считает, что наступивший год будет проходить «под знаком» коронавируса. По мнению публициста, вакцинация во всем мире завершится через три года. В России ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, смогут полностью снять к осени 2021 года.

По мнению Вассермана, коронавирус стал уроком для человечества. Но телеведущий рекомендует готовиться к худшему, «чтобы лучшее стало неожиданностью приятной», пишет Газета.ru.

К развязыванию третьей мировой войны в 2021 году могут привести действия США и Турции, считает Вассерман. Поэтому рекомендует руководству России тщательнее следить за политикой этих стран.

После анализа итогов выборов в США, который сделал публицист, у демократической партии, которая могла быть причастна к нечестным подсчетам голосов, появится свобода.

Кроме того, из-за того, что Вашингтон захочет вмешаться в ситуацию на Донбассе, Вассерман весной прогнозирует обострение конфликта. По его мнению, реакция Белого дома будет зависеть от позиции Кремля по поводу происходящих событий в регионе.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, каким будет год Быка для подавляющего большинства россиян.

«Новый 2021 год продолжит тенденцию загнивания, деградации и застоя экономики. Будет усиление социального неравенства, поляризации общества, имущественной дифференциации, рост банкротств малого бизнеса, монополизация экономики и затягивание поясов россиян. Медицина и образование будет дорожать, поэтому в реальном выражении соцподдержка будет сокращаться. 2021 год не будет годом прорывов и рывков. Даже по официальным данным, год ожидается восстановительным, но не полностью компенсирующим падение экономики в 2020 году. Рост на 2-3% при падении в 4% - это как мертвому припарка», - отметил он.

