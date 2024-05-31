Путин предложить возглавить Самарскую область Вячеславу Федорищеву

Федорищев занимал пост замгубернатора с 2016 года. До этого работал в Министерстве экономического развития России на должности референта департамента стратегического управления.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что уходит в отставку с поста главы региона, напоминает RT. Азаров был губернатором Самарской области с 17 сентября 2018. На какое место работы он переходит, пока не сообщается.

