Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отставку

«Завершаю свою работу в должности губернатора... Перехожу на другую работу», — сообщила Комарова.

Губернатор поблагодарила жителей ХМАО, благодаря которым регион вышел на лидирующие позиции, и президента Владимира Путина, оказавшего доверие и поддержку.

«Югра, ты в сердце всегда!» — заключила Комарова.

Губернатор возглавляла автономный округ с 2010 года.

Ранее Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что Комарова может покинуть свой пост в ближайшее время, однако в департаменте внутренней политики ХМАО называли эти сведения слухами и домыслами. По данным СМИ, место губернатора Югры может занять мэр Тюмени Руслан Кухарук.

