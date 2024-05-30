Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отставку
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова объявила об уходе в отставку. Об этом глава региона заявила в обращении, которое опубликовала в своем Telegram-канале.
«Завершаю свою работу в должности губернатора... Перехожу на другую работу», — сообщила Комарова.
Губернатор поблагодарила жителей ХМАО, благодаря которым регион вышел на лидирующие позиции, и президента Владимира Путина, оказавшего доверие и поддержку.
«Югра, ты в сердце всегда!» — заключила Комарова.
Губернатор возглавляла автономный округ с 2010 года.
Ранее Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что Комарова может покинуть свой пост в ближайшее время, однако в департаменте внутренней политики ХМАО называли эти сведения слухами и домыслами. По данным СМИ, место губернатора Югры может занять мэр Тюмени Руслан Кухарук.
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