Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора ЯНАО
Президент Владимир Путин внес три кандидатуры для избрания на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) округа. Об этом сообщил пресс-центр Законодательного собрания.
Российский лидер представил кандидатов в Заксобрание Ямала.
«Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев», — отметили в пресс-центре.
Каждый кандидат выступит перед депутатами собрания и представит основные положения программы развития региона в случае избрания.
Губернатора Ямала выберут в ходе тайного голосования депутатов регионального парламента, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
- СМИ: Тело Пригожина доставили в Тверское бюро судмедэкспертизы
- Полковник Макгрегор: Украина оказалась в безвыходной ситуации
- Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора ЯНАО
- Flightradar: Самолет Пригожина потерял 2,4 км высоты за полминуты
- Миронов: Недруги жестко поплатятся за смерть Пригожина
- Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости
- В Пскове задержали диверсанта, пытавшегося поджечь железнодорожный релейный шкаф
- В Белоруссии пройдет оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023»
- Марочко заявил о ликвидации трех украинских офицеров под Красным Лиманом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru