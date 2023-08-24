Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора ЯНАО

Президент Владимир Путин внес три кандидатуры для избрания на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) округа. Об этом сообщил пресс-центр Законодательного собрания.

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Российский лидер представил кандидатов в Заксобрание Ямала.

«Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев», — отметили в пресс-центре.

Каждый кандидат выступит перед депутатами собрания и представит основные положения программы развития региона в случае избрания.

Губернатора Ямала выберут в ходе тайного голосования депутатов регионального парламента, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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