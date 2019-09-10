Путин предложил трех кандидатов на должность главы Крыма

К слову, ранее глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев отреагировал на заявление властей Украины, которые сообщили о незаконности проведения выборов в Госсовет республики. Малышев подчеркнул, что ему совершенно безразлично, «что они там говорят», а заявления ведомства — просто «работа на корзину».

Как напоминает Ura.ru, ранее МИД Украины выразил протест из-за проведения выборов в Крыму. В заявлении ведомства говорится, что их результаты не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Полуостров вошёл в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором 97% жителей региона проголосовали за вхождение Крыма в состав России. Ни Украина, ни страны Запада категорически не признают итоги голосования.



