Путин предложил трех кандидатов на должность главы Крыма
Президент России внес на рассмотрение нового созыва госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы региона. Как отмечает РИА Новости, в их числе действующий глава Крыма Сергей Аксенов. Также в список вошли Павел Шперов (ЛДПР) и Сергей Богатыренко (КПРФ).
Как напоминает RT, в минувшее воскресенье, 8 сентября, в Крыму состоялись выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», десять мест — ЛДПР, ещё пять достались КПРФ, отмечает Life.ru.
К слову, ранее глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев отреагировал на заявление властей Украины, которые сообщили о незаконности проведения выборов в Госсовет республики. Малышев подчеркнул, что ему совершенно безразлично, «что они там говорят», а заявления ведомства — просто «работа на корзину».
Как напоминает Ura.ru, ранее МИД Украины выразил протест из-за проведения выборов в Крыму. В заявлении ведомства говорится, что их результаты не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.
Полуостров вошёл в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором 97% жителей региона проголосовали за вхождение Крыма в состав России. Ни Украина, ни страны Запада категорически не признают итоги голосования.
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