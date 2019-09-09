Делегация из США прибыла в Крым для оценки достижений республики
Делегация общественников Центра гражданских инициатив (США) приехала в крымский Симферополь, чтобы оценить изменения полуострова с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Делегация состоит из четырех человек, в составе которых журналисты. Целью визита называется знакомство с жизнью Крыма, его населением, а также изменениями, которые произошли с полуостровом за последние 5 лет.
Отмечается, что в рамках поездки делегация посетит несколько городов республики.
Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Ряд стран, в частности, Украина до сих не признают полуостров российским.
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