Путин предложил США совместное производство алюминия
25 февраля 202506:17
Российский лидер Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что предложил подумать Вашингтону о совместной работе по производству алюминия, например, в одном из регионов России.
Он привел в пример Красноярский край, где во время СССР существовали планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия.
По словам Путина, Россия готова поставлять 2 млн тонн алюминия в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru