Путин предложил США совместное производство алюминия

Российский лидер Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что предложил подумать Вашингтону о совместной работе по производству алюминия, например, в одном из регионов России.

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Он привел в пример Красноярский край, где во время СССР существовали планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия.

По словам Путина, Россия готова поставлять 2 млн тонн алюминия в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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