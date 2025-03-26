Путин предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Это предложение было сделано в ходе встречи с Солнцевым в Кремле, где Путин отметил, что эта должность предполагает более широкий спектр обязанностей и возможностей.

Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

Солнцев принял предложение и выразил готовность возглавить регион. На данный момент не сообщается, когда состоится официальное назначение.

Ранее президент России предложил нынешнему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьГубернаторНазначениеВладимир Путин

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