Путин предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область
Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Это предложение было сделано в ходе встречи с Солнцевым в Кремле, где Путин отметил, что эта должность предполагает более широкий спектр обязанностей и возможностей.
Солнцев принял предложение и выразил готовность возглавить регион. На данный момент не сообщается, когда состоится официальное назначение.
Ранее президент России предложил нынешнему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область, передает «Радиоточка НСН».
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