Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена

Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой на пост омбудсмена РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Москалькова была избрана уполномоченным по правам человека Госдумой 22 апреля 2016 года. Ее кандидатуру тогда поддержали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, против проголосовали 11 человек, один воздержался.

На этом посту Москалькова сменила Эллу Памфилову, которая стала руководить Центризбирком РФ.


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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ОмбудсменТатьяна Москалькова
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