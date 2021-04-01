Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена

Москалькова была избрана уполномоченным по правам человека Госдумой 22 апреля 2016 года. Ее кандидатуру тогда поддержали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, против проголосовали 11 человек, один воздержался.

На этом посту Москалькова сменила Эллу Памфилову, которая стала руководить Центризбирком РФ.



