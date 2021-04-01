Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена
1 апреля 202114:44
Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой на пост омбудсмена РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Москалькова была избрана уполномоченным по правам человека Госдумой 22 апреля 2016 года. Ее кандидатуру тогда поддержали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, против проголосовали 11 человек, один воздержался.
На этом посту Москалькова сменила Эллу Памфилову, которая стала руководить Центризбирком РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru