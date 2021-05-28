Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться в Черном море.

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В пятницу в Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко, главы государств планируют обсудить ряд вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки.

По словам российского лидера, погода в Сочи хорошая. Лукашенко принял приглашение коллеги.

«Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», — цитируют Путина «Известия».

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ФОТО: Путин Лукашенко Сочи
ТЕГИ:СочиПереговорыАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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