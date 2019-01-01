Путин предложил Киеву вернуть украинское гражданство Саакашвили

Президент РФ Владимир Путин призвал Киев вернуть украинское гражданство бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили. По словам российского лидера, это может быть первый шаг в отстаивании прав человека на Украине, передает ТАСС.

Путин напомнил, что Зеленский заявил ранее о готовности Киева предоставить гражданство всем, кто готов бороться за свободу, передает РИА ФАН. Как подчеркнул президент РФ, в этом смысле лучше начать не с России.

«Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», - заявил Путин.

Как отмечает RT, по словам президента РФ, Саакашвили незаконно лишили гражданства Украины и выпроводили за границу. Точно также, по мнения российского лидера, необходимо восстановить справедливость в отношении других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны, спасая себя от преследования киевского режима после переворота 2014 года.

Таким образом, как уточняет Ura.ru, президент РФ ответил на высказывание Владимира Зеленского о том, что не стоит «пытаться соблазнить» граждан Украины российскими паспортами.



