Путин предложил проигравшим на выборах кандидатам продолжать совместную работу

В ходе встречи с кандидатами на должность главы государства Леонидом Слуцким (ЛДПР), Николаем Харитоновым (КПРФ) и Владиславом Даванковым («Новые люди») он указал, не важно, «какая партия какие идеи продвигает».

«Важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим»,- заключил Путин.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что официальное заседание ЦИК, посвящённое итогам выборов президента, пройдёт 21 марта, сообщает RT.