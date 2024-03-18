Путин предложил проигравшим на выборах кандидатам продолжать совместную работу
Необходимо продолжать активную совместную работу и продвижение идей для развития России. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с кандидатами на должность главы государства Леонидом Слуцким (ЛДПР), Николаем Харитоновым (КПРФ) и Владиславом Даванковым («Новые люди») он указал, не важно, «какая партия какие идеи продвигает».
«Важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим»,- заключил Путин.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что официальное заседание ЦИК, посвящённое итогам выборов президента, пройдёт 21 марта, сообщает RT.
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