МИД заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ

Со стороны недружественных стран фиксируются попытки вмешательства в выборы президента России, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям, замглавы Министерства комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович.

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По его словам, больше всего попыток фиксируется со стороны США и Германии.

Дипломат отметил, что ФРГ пытаются вмешиваться в выборы через СМИ и неправительственные организации. Аскальдович отметил, что недружественные страны намерены очернить избирательную кампанию и поставить электоральный процесс под сомнение.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В воскресенье явка превысила 70%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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