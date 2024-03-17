МИД заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ
Со стороны недружественных стран фиксируются попытки вмешательства в выборы президента России, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям, замглавы Министерства комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович.
По его словам, больше всего попыток фиксируется со стороны США и Германии.
Дипломат отметил, что ФРГ пытаются вмешиваться в выборы через СМИ и неправительственные организации. Аскальдович отметил, что недружественные страны намерены очернить избирательную кампанию и поставить электоральный процесс под сомнение.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В воскресенье явка превысила 70%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru