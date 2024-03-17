МИД заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ

По его словам, больше всего попыток фиксируется со стороны США и Германии.

Дипломат отметил, что ФРГ пытаются вмешиваться в выборы через СМИ и неправительственные организации. Аскальдович отметил, что недружественные страны намерены очернить избирательную кампанию и поставить электоральный процесс под сомнение.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В воскресенье явка превысила 70%, передает «Радиоточка НСН».

