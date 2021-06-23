Кадырова призвали выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы региона
Вице-президент альянса чеченцев во Франции Али Бажаев заявил, что изменения, которые произошли в Чечне за последние 15 лет, во многом являются заслугой главы республики Рамзана Кадырова, сообщает агентство «Грозный-информ».
Выступая на Всемирном съезде народов Чеченской республики Бажаев отметил, что благодаря главе республиканской администрации в регионе начали возрождаться города и сёла, строится всё больше новых больниц и школ.
По его словам, чеченцы, проживающие во Франции, считают, что Кадыров «обязан баллотироваться на выборы главы региона».
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, в свою очередь, заявил, что Кадыров - единственная кандидатура на пост главы республики.
«Тысячи людей не только в республике, но и за ее пределами, а также во всем мире выражают ему поддержку и желают, чтобы он выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах»,- подчеркнул депутат.
Всемирный съезд народов Чеченской республики стартовал 23 июня в Грозном. На нём присутствуют пять тысяч делегатов из России и 23 стран мира, в том числе Франции, Германии, Украины, Египта, Саудовской Аравии, Швеции, Канады, Белоруссии, Норвегии и ОАЭ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров не исключил ужесточение в регионе карантинных мер из-за ситуации с COVID-19, сообщает RT.
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