Путин предложил членам Совбеза обсудить работу в международных организациях
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что глава государства предложил обсудить работу в международных организациях.
«Предлагаю обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», - сказал российский лидер, после чего предоставил слово главе МИД Сергею Лаврову.
Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru