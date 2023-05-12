Путин предложил членам Совбеза обсудить работу в международных организациях

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что глава государства предложил обсудить работу в международных организациях.

«Предлагаю обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», - сказал российский лидер, после чего предоставил слово главе МИД Сергею Лаврову.

Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Совбез РФ РоссияВладимир Путин

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