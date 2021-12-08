Путин: Москва передаст Вашингтону «свои соображения» по Украине
Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность. Так Владимир Путин ответил на вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину. По словам президента РФ, было бы преступным бездействием не думать о последствиях расширения Североатлантического альянса к российским границам. К тому же он отметил, что Москва обсуждает это со всеми партнерами, включая США.
Путин рассказал, что эта тема поднималась и на недавних переговорах по видеосвязи с американским лидером Джо Байденом. Как подчеркнул глава российского государства, Россия и США договорились обменяться предложениями по вопросам безопасности, в частности, Москва передаст «свои соображения» на этот счёт в течение нескольких дней.
Ранее Путин заявил, что Североатлантический альянс недружественен к России и фактически объявляет её своим противником.
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