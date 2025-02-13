Путин пожелал удачи Богомазу на выборах брянского губернатора на третий срок

По словам Путина, работа на Брянщине идет стабильно, ритмично, многие задачи решаются. Богомаз, в частности, озвучил официальную статистику, согласно которой, средняя заработная плата в области за 10 лет увеличилась с 20 до 56 тысяч рублей. Собственные доходы регионального бюджета выросли в 2,8 раза - до 73,6 миллиарда рублей.

Губернатор также доложил о повреждении более 1800 жилых домов за январь при обстрелах с украинской стороны. Также, по его данным, разрушены 70 социальных объектов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Богомаза, из жилых домов 144 полностью уничтожены.

