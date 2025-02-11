Путин поддержал намерение главы Калужской области Шапши пойти на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Калужской области Владислава Шапши продолжить работу на посту губернатора. Глава государства пожелал ему успехов на предстоящих в сентябре выборах.

В ходе рабочей встречи с президентом глава региона доложил о социально-экономическом развитии области. Первый пятилетний срок Шапши на посту губернатора истекает в сентябре нынешнего года.

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В связи с этим он отметил, что многие задачи решены, однако, по его словам, ещё больше задач и вопросов осталось. Путин в целом выразил удовлетворение работой главы региона и пожелал ему спехов на предстоящих выборах.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди нерешенных вопросов в Калужской области президент назвал ликвидацию незаконных свалок, перегруженность городского транспорта.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПутинГубернаторыКалужская Область

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