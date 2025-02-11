Путин поддержал намерение главы Калужской области Шапши пойти на второй срок

Российские войска нанесли в ночь на вторник групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет частью России Москалькова: Россия и Украина могут обсудить гуманитарный коридор для жителей Курской области Полиция Новокузнецка заинтересовалась действиями работников местного цирка, которые заставляли медведя выступать насильно 42% работодателей положительно относятся к служебным романам Одна из картин Пабло Пикассо оказалась с секретом