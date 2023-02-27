Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций

Российский лидер Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником и отметил, что благодаря ССО у государства есть испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира. Соответствующий текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

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Путин напомнил, что создание ССО было ответом на вызовы времени, в частности на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженных действий. Глава государства поблагодарил бойцов за службу, верность «ратному долгу и присяге». Кроме того, президент поблагодарил военных за «качественную выучку граждан», которые были призваны на службу по частичной мобилизации.

Так, День Сил специальных операций был учрежден по указу Владимира Путина и отмечается в России с 2015 года. ССО не относятся ни к одному из видов и родов войск Вооруженных сил РФ, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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