Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций
Российский лидер Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником и отметил, что благодаря ССО у государства есть испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира. Соответствующий текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Путин напомнил, что создание ССО было ответом на вызовы времени, в частности на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженных действий. Глава государства поблагодарил бойцов за службу, верность «ратному долгу и присяге». Кроме того, президент поблагодарил военных за «качественную выучку граждан», которые были призваны на службу по частичной мобилизации.
Так, День Сил специальных операций был учрежден по указу Владимира Путина и отмечается в России с 2015 года. ССО не относятся ни к одному из видов и родов войск Вооруженных сил РФ, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- Белгородский губернатор Гладков заявил, что его пока не отпускают из больницы
- Путин заявил о защите России от неонацистов
- Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций
- В Германии сообщили о планах проведения совместных военных учений с США и Польшей
- СМИ: Центробанк уволит тысячу сотрудников из центрального аппарата
- ООН и Турция потребовали гарантий от Запада по зерновой сделке
- Пригожин обвинил ВСУ в применении фосфорного оружия
- Марочко заявил, что наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово
- Пригожин обвинил власти Петербурга в коррупции
- «У половины – амфетамин или соли»: Пригожин рассказал о «химии» бойцов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru