Путин поздравил первую женщину-космонавта с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму первой на Земле женщине-космонавту, Герою Советского Союза Валентине Терешковой с днем рождения. Глава государства отметил ее принципиальную гражданскую позицию и значительный вклад в развитие отечественной космонавтики.
Путин назвал биографию Терешковой героической и подчеркнул, что ее можно ставить в пример молодежи. Валентина Терешкова – депутат Госдумы. Именно она в марте 2020 года озвучила инициативу об обнулении числа президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституцию РФ.
Первой женщине-космонавту исполнилось 86 лет. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в свой космический полет продолжительностью почти трое суток она отправилась 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru