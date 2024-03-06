Путин поздравил первую женщину-космонавта с днем рождения

Путин назвал биографию Терешковой героической и подчеркнул, что ее можно ставить в пример молодежи. Валентина Терешкова – депутат Госдумы. Именно она в марте 2020 года озвучила инициативу об обнулении числа президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституцию РФ.

Первой женщине-космонавту исполнилось 86 лет. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в свой космический полет продолжительностью почти трое суток она отправилась 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6».

