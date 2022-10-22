Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
Как отметил Путин, за прошедшие годы связи двух государств вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества.
«Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях», — говорится в телеграмме.
Российский лидер подчеркнул, что Россия и Казахстан эффективно взаимодействуют в рамках многосторонних структур и вносят важный вклад в укрепление безопасности и стабильности Центрально-Азиатского и Каспийского регионов.
«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо наших братских народов», — добавил Путин.
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