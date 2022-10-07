Путин поблагодарил Токаева за поддержку в Казахстане русского языка

На неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка.

Российский лидер поблагодарил своего казахстанского коллегу за эту инициативу и подчеркнул, что Москва со своей стороны будет «делать всё для скорейшего воплощения его в жизнь».

Путин также напомнил, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.

Ранее Токаев анонсировал переговоры с российской стороной в связи с возросшим числом россиян, прибывающих в республику после объявления в РФ частичной мобилизации, сообщает RT.