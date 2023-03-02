Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия Года педагога и наставника, которая прошла в центре знаний «Машук» в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба Кремля.

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По его словам, смысл проведения Года педагога и наставника в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, «которые отдают своё время и силы детям, молодёжи».

Он отметил, что власти обязательно реализуют все планы по строительству, капитальному ремонту и оснащению школ, будет наращиваться потенциал педагогических вузов, университетов, научных центров.

«Поздравляю вас с началом Года педагога и наставника и желаю вам удачной, интересной работы и хорошего общения», - заключил глава государства.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырёх до шести лет, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ОбразованиеРоссияПедагогВладимир Путин
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