Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

«Примите самые теплые, дружеские поздравления по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — отметил Путин.

Президент РФ указал, что отношения Москвы и Пекина развиваются в духе стратегического взаимодействия и партнерства, и страны успешно сотрудничают на разных направлениях, несмотря на сложность международной обстановки.

Как отметил Путин, РФ и КНР благодаря общим целям и усилиям смогут построить более демократичный, справедливый миропорядок и противодействовать современным вызовам. Российский лидер подтвердил готовность к продолжению диалога и тесной совместной работы «на благо дружественных народов» России и Китая.

