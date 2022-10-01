Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР
Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования КНР. Соответствующая телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Примите самые теплые, дружеские поздравления по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — отметил Путин.
Президент РФ указал, что отношения Москвы и Пекина развиваются в духе стратегического взаимодействия и партнерства, и страны успешно сотрудничают на разных направлениях, несмотря на сложность международной обстановки.
Как отметил Путин, РФ и КНР благодаря общим целям и усилиям смогут построить более демократичный, справедливый миропорядок и противодействовать современным вызовам. Российский лидер подтвердил готовность к продолжению диалога и тесной совместной работы «на благо дружественных народов» России и Китая.
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