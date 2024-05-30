В Мексике кандидата в мэры убили во время последнего предвыборного митинга

Оппозиционного кандидата на пост главы муниципалитета Коюка-де-Бенитес в мексиканском штате Герреро Хосе Альфредо Кабреру Барриентоса застрелили на закрытии его избирательной кампании. Об этом сообщило Новостное агентство Герреро на странице в соцсети Х.

«Убит кандидат от альянса PRI-PAN-PRD в Коюке-де-Бенитес... Кабрера Барриентос», — пишет агентство.

ЧП произошло в общине Лас-Ломас. Барриентос был убит во время общения с местными жителями, пишет Ura.ru. В Сети появились видео с моментом происшествия: на кадрах видно, как злоумышленник с пистолетом подошел к кандидату со спины и произвел более десяти выстрелов.

В апреле во время митинга была убита кандидатка на пост мэра муниципалитета Селая мексиканского штата Гуанахуато Берта Гизела Гайтан.

