Путин поздравил с Новым годом в Европе лишь Орбана и Вучича

Собянин объявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро Около 9 тысяч москвичей в декабре начали переезд в 13 новостроек по реновации Цветы в память о Пеле несут москвичи к посольству Бразилии Горячая линия по безопасности продуктов в Москве будет работать до 8 января Тарифы на проезд в электричках МТППК изменятся 1-2 января