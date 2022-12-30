Путин поздравил с Новым годом в Европе лишь Орбана и Вучича

Президент РФ Владимир Путин из действующих европейских лидеров направил поздравления с Новым годом только президенту Сербии и премьер-министру Венгрии, сообщает «Интерфакс».

Все поздравления Путина с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств опубликованы на сайте Кремля.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в этом году глава государства поздравлять с Новым годом президентов США и Франции, а также канцлера ФРГ не станет.

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«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», - заявил Песков.

Ранее Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:РождествоНовый ГодПоздравлениеЕвропаВладимир Путин
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