Путин поздравил с Новым годом в Европе лишь Орбана и Вучича
Президент РФ Владимир Путин из действующих европейских лидеров направил поздравления с Новым годом только президенту Сербии и премьер-министру Венгрии, сообщает «Интерфакс».
Все поздравления Путина с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств опубликованы на сайте Кремля.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в этом году глава государства поздравлять с Новым годом президентов США и Франции, а также канцлера ФРГ не станет.
«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», - заявил Песков.
Ранее Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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