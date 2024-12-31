Путин поздравил россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом. Об этом он заявил в своем традиционном новогоднем обращении, которое смогли увидеть жители Камчатки и Чукотки. На Дальнем Востоке уже наступил 2025 год.
Глава государства подчеркнул, что за почти четверть XXI века РФ прошла много исторических масштабных событий, ставя перед собой крупные цели и достигая их через испытания.
«Именно так крепло наше единство и наша вера в свои возможности», - заявил Путин.
Президент также подчеркнул, что стране и россиянам еще предстоит многое решить, добавив при этот, что граждане уже могут гордиться сделанным.
«Уверены, что все будет хорошо!», - сказал Путин.
Он также заметил, что абсолютной ценностью для руководства страны всегда была и будет «судьба России и благополучие ее граждан».
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