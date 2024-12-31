Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом. Об этом он заявил в своем традиционном новогоднем обращении, которое смогли увидеть жители Камчатки и Чукотки. На Дальнем Востоке уже наступил 2025 год.

Глава государства подчеркнул, что за почти четверть XXI века РФ прошла много исторических масштабных событий, ставя перед собой крупные цели и достигая их через испытания.

«Именно так крепло наше единство и наша вера в свои возможности», - заявил Путин.

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Президент также подчеркнул, что стране и россиянам еще предстоит многое решить, добавив при этот, что граждане уже могут гордиться сделанным.

«Уверены, что все будет хорошо!», - сказал Путин.

Он также заметил, что абсолютной ценностью для руководства страны всегда была и будет «судьба России и благополучие ее граждан».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:РоссияДальний ВостокПоздравлениеНовый ГодВладимир Путин

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