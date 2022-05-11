Путин поздравил Пушилина с Днем ДНР

Президент Владимир Путин поздравил главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина с Днем Республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости, общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — говорится в телеграмме российского лидера.

Как отметил Путин, сейчас Россия ведет борьбу в Донбассе, чтобы мирные граждане могли реализовать законное право на свободную жизнь, сообщает телеканал «360». Российский президент выразил уверенность, что общими усилиями удастся преодолеть трудности и одержать победу в ходе спецоперации на Украине, пишет Ura.ru.

Кроме того, глава государства пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а согражданам главы ДНР — «мужества, стойкости и силы духа».

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