Шойгу наградил звездами Героев России двух участников спецоперации по защите ДНР и ЛНР
Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину за участие в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Звания героев России присвоены военным указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает военное ведомство 8 мая.
Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.
Шойгу выразил героям благодарность за героизм и самоотверженность, проявленные в ходе проводимой спецоперации.
«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с этими высокими наградами, высшими наградами. Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Вы достойно служите и достойно представляете вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души» - приводит цитату Шойгу ТАСС.
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