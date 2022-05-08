Шойгу наградил звездами Героев России двух участников спецоперации по защите ДНР и ЛНР

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину за участие в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Звания героев России присвоены военным указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает военное ведомство 8 мая.

Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Шойгу выразил героям благодарность за героизм и самоотверженность, проявленные в ходе проводимой спецоперации.

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с этими высокими наградами, высшими наградами. Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Вы достойно служите и достойно представляете вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души» - приводит цитату Шойгу ТАСС.

