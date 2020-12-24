Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Отмечается, что российский лидер поговорил со своим коллегой по телефону.

24 декабря Ильхаму Алиеву исполнилось 59 лет, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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