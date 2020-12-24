Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
24 декабря 202011:57
Президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что российский лидер поговорил со своим коллегой по телефону.
24 декабря Ильхаму Алиеву исполнилось 59 лет, передает РИА ФАН.
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24 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru