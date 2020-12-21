Азербайджан направит более миллиарда долларов на реконструкцию в Нагорном Карабахе
Власти Азербайджана намерены выделить 2,2 миллиарда манатов на реконструкцию территорий в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Баку, сообщает РИА Новости.
В представленном в Национальном собрании Азербайджана законопроекте о госбюджете на 2021 год говорится, что сумма, по текущему курсу равная 1,3 миллиарда долларов США, будет выделена на восстановление городов и сёл, культурно-исторических памятников, а также на строительство жилых домов и создания современной инфраструктуры.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня и вводе российских миротворцев, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении. Согласно договору, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, а также и часть Газахского района.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Эксперт заявил о необходимости объединить все мессенджеры в одной группе
- Шойгу сообщил о поступлении в ВКС РФ первых беспилотников
- Путин призвал сосредоточиться на развитии всех составляющих ядерной триады
- Азербайджан направит более миллиарда долларов на реконструкцию в Нагорном Карабахе
- Путин поручил оперативно реагировать на размещение ракет у границ РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru