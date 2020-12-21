Азербайджан направит более миллиарда долларов на реконструкцию в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана намерены выделить 2,2 миллиарда манатов на реконструкцию территорий в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Баку, сообщает РИА Новости.

В представленном в Национальном собрании Азербайджана законопроекте о госбюджете на 2021 год говорится, что сумма, по текущему курсу равная 1,3 миллиарда долларов США, будет выделена на восстановление городов и сёл, культурно-исторических памятников, а также на строительство жилых домов и создания современной инфраструктуры.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.



10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня и вводе российских миротворцев, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении. Согласно договору, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, а также и часть Газахского района.

