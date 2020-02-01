Путин поздравил патриарха Кирилла с 11-летием интронизации

1 февраля 202015:24

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 11-ой годовщиной интронизации главу Русской православной церкви (РПЦ) - патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Кремля в субботу, 1 февраля.

Президент России высоко оценил подвижническую деятельность предстоятеля РПЦ и поблагодарил за его любовь к вере и отечеству.

«Ваше святейшество... Позвольте сердечно поздравить вас с Днём интронизации – 11 лет прошло. Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, всё общество наше заметило результаты этой работы. Большое вам спасибо за всё: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!» - цитирует РИА Новости главу государства.

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Патриарх, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за поздравления. Предстоятель РПЦ отметил, что его служение происходит в заботе о духовном состоянии людей, «а это предполагает развитие очень многих церковных программ» и сотрудничество с институтами государства.

Напомним, до интронизации в 2009 году Кирилл являлся митрополитом Смоленским и Калининградским, также в качестве председателя руководил Синодальным отделом внешних церковных связей.

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ФОТО: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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