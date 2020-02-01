Путин поздравил патриарха Кирилла с 11-летием интронизации

Патриарх, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за поздравления. Предстоятель РПЦ отметил, что его служение происходит в заботе о духовном состоянии людей, «а это предполагает развитие очень многих церковных программ» и сотрудничество с институтами государства.

Напомним, до интронизации в 2009 году Кирилл являлся митрополитом Смоленским и Калининградским, также в качестве председателя руководил Синодальным отделом внешних церковных связей.

