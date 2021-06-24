Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах, сообщает РИА Новости.

В ходе телефонного разговора Путин заявил о желании укреплять союзнические отношения двух стран и пожелал успехов в формировании нового правительства государства.

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Ранее блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна не признал результаты выборов в парламент Армении. Об этом сообщает местное издание Tert.am со ссылкой на представителя альянса, главу партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопяна.

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ФОТО: Фото со страницы Никола Пашиняна в Facebook
ТЕГИ:Владимир ПутинНикол Пашинян
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