Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах, сообщает РИА Новости.
В ходе телефонного разговора Путин заявил о желании укреплять союзнические отношения двух стран и пожелал успехов в формировании нового правительства государства.
Ранее блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна не признал результаты выборов в парламент Армении. Об этом сообщает местное издание Tert.am со ссылкой на представителя альянса, главу партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопяна.
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