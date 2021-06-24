Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах

Власти Москвы разъяснили, когда привитые от COVID-19 могут сдать плазму с антителами При строительстве Северо-Восточной хорды через реку Лихоборка возведут три моста В столице завершилась реконструкция кинотеатра «София» Пассажирам метро и МЦК раздали пять тысяч бутылок с водой Аномальная жара в Москве повысила спрос на мороженное