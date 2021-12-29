Путин поздравил Пашиняна с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества, сообщает пресс-служба армянского правительства.

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В сообщении говорится, что российский лидер пожелал главе кабмина крепкого здоровья и успехов, а гражданам Армении - мира и благополучия.

В тексте послания глава российского государства также отметил, что регулярное общение с Пашиняном «подтверждает дружеский, союзнический характер российско-армянских отношений».

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах», - добавил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин подарил премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву статуэтки в виде оливковых ветвей, сообщает RT.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:АрменияНовый ГодПоздравлениеВладимир ПутинНикол Пашинян
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