Путин поздравил Пашиняна с Новым годом и Рождеством

В сообщении говорится, что российский лидер пожелал главе кабмина крепкого здоровья и успехов, а гражданам Армении - мира и благополучия.

В тексте послания глава российского государства также отметил, что регулярное общение с Пашиняном «подтверждает дружеский, союзнический характер российско-армянских отношений».

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах», - добавил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин подарил премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву статуэтки в виде оливковых ветвей, сообщает RT.

